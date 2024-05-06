بينهم 78 ألف رضيع .."اليونيسف": 600 ألف طفل في رفح مهددون بـكارثة وشيكة

وقالت "اليونيسف" في بيان: "بسبب تركز عدد كبير من الأطفال في رفح وبعضهم في حالة ضعف قصوى وبالكاد هم قادرون على الصمود، ونظرًا إلى حجم أعمال العنف المتوقع مع ممرات إجلاء تنتشر فيها الألغام والذخائر غير المنفجرة والمنشآت والخدمات المحدودة في المناطق التي سينقلون إليها، توجه اليونيسف تحذيرًا بشأن كارثة وشيكة جديدة للأطفال".