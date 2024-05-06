بينهم 78 ألف رضيع .."اليونيسف": 600 ألف طفل في رفح مهددون بـكارثة وشيكة

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم (الاثنين) من أن نحو 600 ألف طفل في رفح مهددون بـكارثة وشيكة جديدة، داعية إلى عدم إجلائهم بالقوة، بعد أن أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان شرق مدينة رفح بإخلاء منطقتهم فوراً.
وقالت "اليونيسف" في بيان: "بسبب تركز عدد كبير من الأطفال في رفح وبعضهم في حالة ضعف قصوى وبالكاد هم قادرون على الصمود، ونظرًا إلى حجم أعمال العنف المتوقع مع ممرات إجلاء تنتشر فيها الألغام والذخائر غير المنفجرة والمنشآت والخدمات المحدودة في المناطق التي سينقلون إليها، توجه اليونيسف تحذيرًا بشأن كارثة وشيكة جديدة للأطفال".
وأوضحت أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قد تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، وإلحاق دمار كامل في الخدمات والبنى التحتية الأساسية، التي يعتمدون عليها في استمراريتهم، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جهتها، بينت مديرة المنظمة كاثرين راسل، أن رفح الآن مدينة أطفال، وليس لأطفالها أي مكان آمن يلوذون به ضمن غزةـ وإذا بدأت عمليات عسكرية واسعة، فلن يتعرض الأطفال لخطر العنف فحسب، بل أيضاً للفوضى والذعر — وهم منهكون جسدياً وعقلياً بالأصل.
وتشدد "اليونيسف" التي طالبت مرة جديدة بوقف لإطلاق النار، خصوصاً على وجود 78 ألف رضيع دون سن الثانية، و175 ألف طفل دون الخامسة، وتسعة من كل عشرة أطفال، يعانون من مرض أو عدة امراض معدية.