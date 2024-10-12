29 شهيدًا في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان ينفذ عمليات تستهدف مقاتلي حماس الذين يستخدمون مباني المدنيين، مضيفًا أن أوامر إخلاء صدرت خلال الأيام القليلة الماضية لمناطق من بينها مستشفى كمال عدوان.

وذكر أن قافلة إجلاء محملة بالوقود وصلت السبت إلى المستشفى، لنقل المرضى منه إلى مدينة غزة.

وقال الجيش في الأيام القليلة الماضية إن القوات التي تنفذ عمليات في جباليا ومناطق قريبة قتلت العشرات من المسلحين، وعثرت على أسلحة وأزالت بنى تحتية عسكرية، من دون أن يقدم أدلة.

وبدأت العملية في هذه المنطقة قبل أسبوع، وقال الجيش حينئذ إنها تستهدف المسلحين الذين يشنون هجمات ومنع حماس من إعادة تنظيم صفوفها.

وتشير تقديرات مسؤولي الصحة الفلسطينيين إلى أن عدد الشهداء في جباليا الأسبوع الماضي بلغ نحو 150.