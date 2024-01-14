المحكمة العليا الباكستانية تحظر حزب عمران خان من المشاركة في الانتخابات

وكانت السلطات الانتخابية قد رفضت الشهر الماضي أوراق ترشح "خان" للانتخابات المقبلة، وقد تم حبس "خان" في أغسطس الماضي؛ حيث يواجه عشرات القضايا ما بين الفساد إلى تسريب برقيات دبلوماسية.