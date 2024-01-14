المحكمة العليا الباكستانية تحظر حزب عمران خان من المشاركة في الانتخابات

حظرت المحكمة العليا الباكستانية حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان من الترشح في الانتخابات.
ومنعت المحكمة في قرار تم الإعلان عنه منتصف الليل، حزب "خان" من استخدام شعار الحزب ومضرب الكريكيت على أوراق الاقتراع، على خلفية الإخفاق في إجراء انتخابات إلزامية داخل الحزب.
ويعني القرار أن المئات من مرشحي حزب حركة الإنصاف سوف يخوضون الانتخابات كمستقلين، وسوف يتم تخصيص رموز انتخابية مختلفة لهم.
ومن المرجح أن تصعب هذه الخطوة على أكثر من 100 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، العثور على مرشحيهم المفضلين في الانتخابات العامة المقررة في الثامن من فبراير المقبل.
وكانت السلطات الانتخابية قد رفضت الشهر الماضي أوراق ترشح "خان" للانتخابات المقبلة، وقد تم حبس "خان" في أغسطس الماضي؛ حيث يواجه عشرات القضايا ما بين الفساد إلى تسريب برقيات دبلوماسية.
ومن ناحية أخرى، أفسحت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي المجال أمام رئيس الوزراء السابق نواز شريف للسعي لتولي رئاسة الحكومة لفترة رابعة.