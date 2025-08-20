السفير الفلسطيني يُعرب عن تقدير بلاده لدعم المملكة الثابت في مواجهة محاولات تصفية الحقوق الفلسطينية

ثمّن سفير دولة فلسطين لدى المملكة مازن غنيم، موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لما يُسمّى "رؤية إسرائيل الكبرى" ومشاريع الاحتلال التوسعية والاستيطانية.
وأعرب في تصريح صحفي، عن تقدير بلاده العميق للدعم الثابت للمملكة في مواجهة أي محاولات لتصفية الحقوق الفلسطينية أو التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية، عادًا مخططات الاحتلال تهديدًا مباشرًا للأمن العربي واستقرار المنطقة، وتتعارض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والمعاهدات ذات العلاقة.
وأكّد السفير غنيم، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مستمرة في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة؛ بما في ذلك إقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يشكل ركيزة أساسية لمواجهة أي محاولات لتغيير الحقائق على الأرض أو تهميش للحقوق الوطنية الفلسطينية.