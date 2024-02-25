الأونروا: تحذيراتنا من المجاعة بشمال غزة ودعوات دخول المساعدات لم تلق أي استجابة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن دعوات الوكالة الأممية لدخول المساعدات وتحذيراتها من المجاعة في شمال غزة لم تلق أي استجابة.
وتفصيلاً، أوضح "لازاريني" عبر منصة إكس أن من الممكن تجنب المجاعة في شمال غزة عبر "إرادة سياسية حقيقية" لإيصال المساعدات وتوفير الحماية اللازمة.
وأضاف: "هذه كارثة من صنع البشر. لقد تعهد العالم بعدم السماح بحدوث المجاعة مرة أخرى.. الأيام المقبلة ستختبر إنسانيتنا وقيمنا المشتركة مجدداً"، وفقاً للعربية نت.
وأشار المفوض الأممي إلى أن المرة الأخيرة التي تمكنت فيها الوكالة من إيصال مساعدات غذائية إلى شمال غزة كانت في 23 يناير الماضي.
وكانت مصادر طبية في غزة، قد قالت يوم الجمعة، إن نصف مليون فلسطيني بشمال غزة يقاسون المجاعة التي تفتك بأرواحهم بصمت، موضحة أن هناك 350 ألف مريض يعانون من الأمراض المزمنة، ونحو 60 ألف سيدة حامل.
وأشارت المصادر إلى أن نحو 700 ألف طفل في قطاع غزة يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغذية والجفاف وعدم توفر الإمكانيات الطبية.
وتصاعدت الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار في الأسابيع الأخيرة، مع اقتراب عدد القتلى جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني من 30 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة.
وتوعدت إسرائيل بتدمير حماس التي تسيطر على قطاع غزة ردا على هجومها في أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1160 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.