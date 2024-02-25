الأونروا: تحذيراتنا من المجاعة بشمال غزة ودعوات دخول المساعدات لم تلق أي استجابة

وكانت مصادر طبية في غزة، قد قالت يوم الجمعة، إن نصف مليون فلسطيني بشمال غزة يقاسون المجاعة التي تفتك بأرواحهم بصمت، موضحة أن هناك 350 ألف مريض يعانون من الأمراض المزمنة، ونحو 60 ألف سيدة حامل.