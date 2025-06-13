إيران: مقتل 6 علماء نوويين في الهجوم الإسرائيلي.. بينهم رئيس “الطاقة الذرية” السابق

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، عن مقتل ستة من كبار العلماء النوويين في إيران، جرّاء الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية ونووية فجر الجمعة داخل الأراضي الإيرانية.
ووفقًا لما نقلته وكالة “تسنيم” شبه الرسمية، فقد شملت قائمة القتلى كلًا من:
الدكتور فريدون عباسي: الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
الدكتور محمد مهدي طهرانجي: فيزيائي بارز ورئيس سابق لجامعة آزاد الإسلامية.
وجاء هذا الإعلان بعد أن كشف الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عملية واسعة النطاق باستخدام ما يقارب 200 طائرة مقاتلة، استهدفت منشآت نووية ومراكز عسكرية داخل إيران.
وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قد أكد في كلمة له مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء في هذه الغارات، دون الكشف عن هوياتهم في حينه.