يتواجد بداخله آلاف الجرحى والمرضى والنازحين.. دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلية تقترب من مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس

وفي سياق متصل، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، آلاف النازحين غرب مدينة غزة، معظمهم من الأطفال والنساء والمرضى، على مغادرة مراكز الإيواء، تحت القصف؛ وذلك في ظل الجرائم المستمرة التي يواصل الاحتلال تنفيذها في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.