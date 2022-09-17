إسرائيل تُغِير على مطار دمشق ونقاط أخرى جنوب العاصمة

قُتِل 5 عناصر تابعون للنظام السوري، في غارة جوية شَنتها إسرائيل على مطار دمشق الدولي، وبعض النقاط الأخرى جنوب العاصمة السورية؛ بحسب ما أعلنته وزارة دفاع النظام.
وذكرت الوزارة أن الغارة أدت إلى وقوع أضرار مادية.
وقالت: "إن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم، وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ".
ونقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية واستخباراتية إقليمية، أن إسرائيل كثّفت هجماتها على المطارات السورية لتعطيل استخدام إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لتزويد حلفائها في سوريا ولبنان -بما في ذلك مليشيا "حزب الله"- بالأسلحة.