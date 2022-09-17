إسرائيل تُغِير على مطار دمشق ونقاط أخرى جنوب العاصمة

ونقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية واستخباراتية إقليمية، أن إسرائيل كثّفت هجماتها على المطارات السورية لتعطيل استخدام إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لتزويد حلفائها في سوريا ولبنان -بما في ذلك مليشيا "حزب الله"- بالأسلحة.