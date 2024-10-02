مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يقرر تنفيذ رد قاسٍ على إيران لكن لن يؤدي إلى حرب إقليمية

وأكد سلاح الجو الإسرائيلي أنه لم يصب أي مدني أو جندي أو طائرة بأذى في الهجوم الإيراني، وقال إنه "من الخطأ العمل مع إيران بدوافع "انتقامية" ولكن وفق خطة ممنهجة".