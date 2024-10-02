مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يقرر تنفيذ رد قاسٍ على إيران لكن لن يؤدي إلى حرب إقليمية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابينيت) قرر تنفيذ رد قاسٍ على الهجوم الإيراني.
وقالت هيئة البث إن نقاشات تجري الآن على المستوى السياسي والأمني حول طبيعة الرد الإسرائيلي.
وذكرت مصادر سياسية أن الرد سيكون صعبًا، لكن المصادر نفسها ذكرت أن الهجوم الإسرائيلي لن يؤدي إلى حرب إقليمية مع إيران.
وأكد سلاح الجو الإسرائيلي أنه لم يصب أي مدني أو جندي أو طائرة بأذى في الهجوم الإيراني، وقال إنه "من الخطأ العمل مع إيران بدوافع "انتقامية" ولكن وفق خطة ممنهجة".
وحسب تقارير إعلامية فإن إسرائيل أرسلت في الأيام الأخيرة رسائل إلى إيران عبر الدول العربية، مفادها أنه إذا نفذت هجومًا - فمن المحتمل أن يتم مهاجمة المنشآت النووية والنفطية الإيرانية ردًا على ذلك.