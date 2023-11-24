لإنقاذ النساء في غزة.. البرلمان العربي يطلق نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي

وأطلق البرلمان العربي، في بيان له اليوم بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يوافق 25 من نوفمبر من كل عام، نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي من أجل إنقاذ النساء في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسيرات وأن يضطلع المجتمع الدولي بدوره على جميع الأصعدة السياسية والدبلوماسية والقانونية لتوفير الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات ومساءلة إسرائيل، على جرائمها وانتهاكاتها بحقهن.