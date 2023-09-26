بكين تُحَذّر مانيلا من "إثارة مشاكل" والأفعال الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي

وأعلن خفر السواحل الفلبيني الاثنين في بيان، أنهم قاموا بإزالة حاجز عائم عند الشعاب المرجانية المتنازَع عليها؛ لكن لم يتضح من البيان الفليبيني ما إذا كان الحاجز بأكمله قد أزيل من المياه.