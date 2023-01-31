28 قتيلًا في هجومين إرهابيين في بوركينا فاسو

وأضاف أن هؤلاء كانوا من بين 24 شخصًا على متن حافلتين صغيرتين من بانفورا، عندما أوقفهم مسلحون في لنغويكورو مساء الأحد، وطُلب من الركاب الذين كانوا ثمانية رجال و16 امرأة الترجل، وأُطلق سراح ثماني نساء ورجل، وطُلب منهم السير إلى منغودارا، ثم أضرمت النار في الحافلتين واقتيد الركاب الباقون وعددهم 15 إلى مكان آخر.