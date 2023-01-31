28 قتيلًا في هجومين إرهابيين في بوركينا فاسو

قُتل 28 شخصًا في هجومين شنّهما مسلحون يرجح أنهم متطرّفون في بوركينا فاسو، من بينهم 15 كانوا قد خُطفوا في نهاية الأسبوع؛ بحسب ما أعلنت السلطات، اليوم "الثلاثاء".
وأوضح الحاكم الإقليمي جان شارل سومي، في بيان، أن جثث 15 شخصًا عليها آثار طلقات رصاص عُثر عليها الاثنين في قرية لنغويكورو بمقاطعة كومي؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف أن هؤلاء كانوا من بين 24 شخصًا على متن حافلتين صغيرتين من بانفورا، عندما أوقفهم مسلحون في لنغويكورو مساء الأحد، وطُلب من الركاب الذين كانوا ثمانية رجال و16 امرأة الترجل، وأُطلق سراح ثماني نساء ورجل، وطُلب منهم السير إلى منغودارا، ثم أضرمت النار في الحافلتين واقتيد الركاب الباقون وعددهم 15 إلى مكان آخر.
في السياق نفسه بيّن الجيش أن عشرة من عناصر الشرطة العسكرية وعنصرَيْن من قوة رديفة تدعم الجيش ومدنيًّا؛ قُتلوا جراء هجوم إرهابي الاثنين في منطقة فالانغوتو شمال البلاد.