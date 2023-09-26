المبعوث الأممي لليمن يدين الهجوم الحوثي على الحدود الجنوبية للمملكة

وأعرب المبعوث الأممي في بيان، نشرته البعثة عبر موقعها الرسمي، عن قلقه إزاء استمرار التوترات العسكرية على الحدود اليمنية وجبهات عدة في اليمن خلال الأشهر الماضية، وأسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين.