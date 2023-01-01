إيران.. مقتل عنصر أمني برصاص مسلحين خلال احتجاجات في أصفهان

وبينت "إرنا"، أن أنحاء عدة من المدينة شهدت أمس تحركات احتجاجية، وأن "قوات الأمن انتشرت لحفظ الأمن في المدينة، وسُجّلت في بعض الحالات مواجهات مع عدد من مثيري الشغب"، وفقاً لـ"فرانس برس".