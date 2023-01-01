إيران.. مقتل عنصر أمني برصاص مسلحين خلال احتجاجات في أصفهان

قُتل أحد عناصر قوات التعبئة الإيرانية "البسيج" المرتبطة بالحرس الثوري برصاص مسلحين مجهولين أثناء احتجاجات في محافظة إصفهان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" اليوم (الأحد).
وبينت "إرنا"، أن أنحاء عدة من المدينة شهدت أمس تحركات احتجاجية، وأن "قوات الأمن انتشرت لحفظ الأمن في المدينة، وسُجّلت في بعض الحالات مواجهات مع عدد من مثيري الشغب"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتشهد إيران منذ سبتمبر (16 أيلول)، تحركات احتجاجية إثر وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عامًا) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.
وقُتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما اعتقل الآلاف على خلال المظاهرات.