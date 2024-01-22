الجيش الأمريكي يعلن "وفاة" عنصرَيْن من قواته قُبالة سواحل الصومال

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” قد أفادت في وقت سابق أن عنصرَي البحرية اللذين أبلغت عن فقدانهما في البحر شاركا بتاريخ 11 يناير في عملية شملت صعود أفراد من القوات الخاصة على متن قارب شراعي قُبالة سواحل الصومال ومصادرة مكونات صاروخية مصنوعة في إيران عُثر عليها على متنه.