"حصاد مرعب".. أوكرانيا تكشف عن "خسائر وقتلى الجيش الروسي منذ بدء الحرب"

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى نحو 269 ألفًا و760جنديًّا ، من بينهم 550 جنديًّا لقوا حتفهم خلال أمس الاثنين فقط.