حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 71,269 شهيدًا و171 ألف مصاب

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 71,269 شهيدًا، و171,232 مصابًا، في ظل أوضاع إنسانية كارثية، ومعاناة متفاقمة لسكان القطاع.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 3 شهداء، بينهم اثنان تم انتشال جثمانيهما من تحت الأنقاض، إضافة إلى 10 إصابات جديدة، وسط صعوبة بالغة في الوصول إلى بقية الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات، بسبب استمرار القصف وغياب الإمكانات.
ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع عدد الشهداء إلى 415 شهيدًا، والإصابات إلى 1,152 جريحًا، فيما تم انتشال 682 جثمانًا من تحت الأنقاض.
كما أفادت المصادر بوفاة مواطن وطفلة نتيجة انهيار مبنى بفعل تأثير المنخفضات الجوية الأخيرة، لترتفع حصيلة الضحايا جراء انهيارات المباني إلى 19 حالة.