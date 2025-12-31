حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 71,269 شهيدًا و171 ألف مصاب

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 3 شهداء، بينهم اثنان تم انتشال جثمانيهما من تحت الأنقاض، إضافة إلى 10 إصابات جديدة، وسط صعوبة بالغة في الوصول إلى بقية الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات، بسبب استمرار القصف وغياب الإمكانات.