سقطا بالمحيط الهادئ.. كوريا الشمالية تُطلق صاروخَيْن باليستيَّيْن باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية فَجْر الخميس صاروخًا باليستيًّا باتجاه البحر، في وقت يجتمع فيه مجلس الأمن الدولي في نيويورك للبحث في إطلاق بيونغ يانغ قبل يومَيْن صاروخًا باليستيًّا متوسط المدى، حلق فوق اليابان، وسقط في المحيط الهادئ، في سابقة منذ خمس سنوات. فيما ذكر خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًّا جديدًا في وقت لاحق، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".