مليشيا الحوثي تقتحم الغرفة التجارية في صنعاء

داهمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مقر الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء، بعشرات العناصر المدججين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة؛ لتعيين قيادي في المليشيا رئيسًا لها بقوة السلاح.