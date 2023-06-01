مليشيا الحوثي تقتحم الغرفة التجارية في صنعاء

داهمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مقر الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء، بعشرات العناصر المدججين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة؛ لتعيين قيادي في المليشيا رئيسًا لها بقوة السلاح.
وقالت مصادر بالغرفة التجارية إن المليشيا اقتحمت -بشكل همجي- مقر الغرفة التجارية بقيادة وزير التجارة، في سلطتهم غير المعترَف بها، المدعو محمد المطهر.
وأوضحت أن الاقتحام جاء بعد لقاء بين رئيس ما يسمى المجلس السياسي للمليشيا المدعو "مهدي المشاط" بيوم واحد، والقيادي "المطهر" الذي أبرز دعمه الكامل للسيطرة على الغرفة التجارية وأنشطة القطاع الخاص.