فيديو.. تفاصيل ورقة "بوتين" التي لوّح بها عن سر الانسحاب من كييف

وتحدّث الرئيس الروسي عن المفاوضات التي دفعته لسحب قوات بلاده من العاصمة كييف ومناطق وسومي وتشرنيغو، بناء على المسودة التي تم الاتفاق عليها؛ إلا أن أوكرانيا رفضت إتمامها فيما بعد؛ وذلك عقب الانسحاب الروسي من كييف كجزء من الصفقة وفق "سكاي نيوز عربية".