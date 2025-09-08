إسرائيل تقصف "برج السلام" وسط غزة.. و"نتنياهو": هذا مجرد البداية

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم، تصعيده العسكري في قطاع غزة، حيث أفاد مراسل "العربية/الحدث" أن سلاح الجو قصف "برج السلام" الواقع في وسط مدينة غزة.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن 50 برجًا سكنيًا جرى تدميرها خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أن هذا القصف "مجرد مقدمة" لعملية عسكرية أوسع.
وفي خطاب وجهه لسكان القطاع، قال نتنياهو: "لقد حُذّرتم، اخرجوا من هناك"، في إشارة إلى استعدادات الجيش لتوسيع هجماته.
من جانبه، أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تهديدات جديدة، قائلًا: "سيضرب إعصار هائل سماء غزة، وستهتز أسطح أبراج الإرهاب"، في تغريدة نشرها على حسابه في منصة "إكس"، واصفًا إياها بـ"التحذير الأخير" لعناصر وقادة حركة حماس.
وأضاف كاتس: "أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتكم، وإلا ستُدمَّر غزة وأنتم معها".
في السياق ذاته، شدد الجيش الإسرائيلي على مواصلة عملياته "وفق الخطة"، مشيرًا إلى استعداده لتوسيع نطاق المناورة للسيطرة على القطاع، فيما طلب نتنياهو من وزرائه عدم الإدلاء بأي تصريحات حول العمليات العسكرية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وتشهد مدينة غزة منذ أسابيع تصعيدًا عسكريًا كثيفًا، حيث سبق أن دعا الجيش الإسرائيلي، الأحد، إلى إخلاء المنطقة المحيطة بـبرج الرؤيا قبل قصفه، بحجة "وجود بنى تحتية لحماس".
ووثّقت مقاطع فيديو لحظة قصف البرج وتحويله إلى ركام، وسط حالة من الذعر بين السكان، وتصاعد الغبار في المكان.