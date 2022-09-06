الوكالة الذرية تدعو إلى إنشاء منطقة أمن نووي في محطة زابوريجيا الأوكرانية

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى "إجراءات مؤقتة عاجلة" لمنع وقوع حادث نووي ناجم عن العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء منطقة حماية فورًا، وقال "نحن على استعداد للبدء على الفور في المشاورات المؤدية إلى إنشاء منطقة أمن نووي في محطة زابوريجيا الأوكرانية".