"حماس" تُسلِّم ردها على هدنة غزة.. وإسرائيل ترفض شرط الانسحاب الكامل

أعلنت حركة "حماس" اليوم السبت أنها سلَّمت ردها بشأن مقترح وقف إطلاق النار وتبادُل الأسرى مع إسرائيل إلى الوسطاء في مصر وقطر.
وقالت "حماس" في بيان: "نؤكد مجددًا تمسُّكنا بمطالبنا ومطالب شعبنا الوطنية: وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار".
وأضافت: "كما نؤكد استعدادنا لإبرام صفقة تبادُل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين".وفي سياق متصل، اعتبر
مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "حماس تعد العقبة الرئيسية أمام تحرير المحتجزين في غزة، وليس هناك أي عوامل معيقة من الجانب الإسرائيلي".
وأضاف المكتب في بيان بأن "حماس تصر على وقف الأعمال القتالية والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ولكن مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية يقفون معًا في رفض هذه المطالب غير المبررة".