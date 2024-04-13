"حماس" تُسلِّم ردها على هدنة غزة.. وإسرائيل ترفض شرط الانسحاب الكامل

وأضاف المكتب في بيان بأن "حماس تصر على وقف الأعمال القتالية والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ولكن مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية يقفون معًا في رفض هذه المطالب غير المبررة".