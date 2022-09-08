زيارة مفاجئة لـ"بلينكن" إلى أوكرانيا.. و2,7 مليار دولار مساعدات عسكرية لمواجهة روسيا

من جهته، بين مسؤول في وزارة الخارجية رافضاً الكشف عن اسمه إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس بالمساعدة البالغة قيمتها ملياري دولار "لتعزيز أمن أوكرانيا و18 من جيرانها بما يشمل الكثير من حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وكذلك شركاء أمنيين إقليميين آخرين قد يكونون في خطر التعرض لعدوان روسي في المستقبل".