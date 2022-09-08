زيارة مفاجئة لـ"بلينكن" إلى أوكرانيا.. و2,7 مليار دولار مساعدات عسكرية لمواجهة روسيا

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس) زيارة مفاجئة إلى كييف بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن مساعدة عسكرية جديدة بنحو 2,7 مليار دولار لأوكرانيا والدول المجاورة لها في مواجهة روسيا.
ولم يعلن بلينكن مسبقاً عن الزيارة الثانية له إلى كييف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط).
وأفادت وزارة الخارجية بأن الولايات المتحدة وافقت على مساعدة جديدة بقيمة ملياري دولار بشكل قروض وهبات إلى أوكرانيا والدول المجاورة لها لشراء معدات عسكرية، وفقاً لـ"أ.ف.ب".
وأضافت أن هذه المساعدة الجديدة من برنامج تمويل الجيوش الأجنبية، تضاف إلى 675 مليون دولار كمساعدة مباشرة أعلن عنها في وقت سابق اليوم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.
من جهته، بين مسؤول في وزارة الخارجية رافضاً الكشف عن اسمه إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس بالمساعدة البالغة قيمتها ملياري دولار "لتعزيز أمن أوكرانيا و18 من جيرانها بما يشمل الكثير من حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وكذلك شركاء أمنيين إقليميين آخرين قد يكونون في خطر التعرض لعدوان روسي في المستقبل".