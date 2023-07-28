نعتذر للشعب السوداني.. "حميدتي" في أول ظهور منذ أشهر: نريد السلام بشرط!

وكانت قوات الدعم السريع قد ذكرت، أمس الخميس، أنها لن تفك الحصار الذي تفرضه على قيادات من الجيش السوداني بالقيادة العامة قبل التوصل إلى حل نهائي للأزمة؛ مشيرةً إلى أن وفدها ما زال موجودًا في جدة.