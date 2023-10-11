بسبب القصف الإسرائيلي.. ارتفاع أعداد النازحين بقطاع غزة لـ 263 ألف شخص وتدمير آلاف المساكن

وأبان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي عُقد في نيويورك اليوم، أن جميع المستشفيات الثلاثة عشر والمرافق الصحية الأخرى في غزة لا تعمل إلا بشكل جزئي بسبب نقص الإمدادات وتقنيي الوقود, مضيفًا أنه لا يمكن الوصول أيضًا إلى مستشفى بيت حانون بسبب الأضرار التي لحقت بالمنطقة المحيطة به.