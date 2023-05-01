"الأغذية العالمي" يلغي تعليق أنشطته في السودان

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، أنه سيلغي فورًا تعليق أنشطته في السودان؛ بعد أن اضطر لذلك بسبب مقتل ثلاثة من موظفيه هناك.
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين، عبر "تويتر": "يستأنف برنامج الأغذية العالمي برامجه بسرعة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة، التي يحتاجها الكثيرون بشدة في الوقت الحالي"، وفقاً لـ"رويترز".
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن في 16 أبريل (نيسان) الماضي الوقف المؤقت لجميع أنشطته في السودان، بعد مقتل ثلاثة من موظفيه في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في اليوم السابق.