"الأغذية العالمي" يلغي تعليق أنشطته في السودان

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن في 16 أبريل (نيسان) الماضي الوقف المؤقت لجميع أنشطته في السودان، بعد مقتل ثلاثة من موظفيه في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في اليوم السابق.