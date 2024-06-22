"سي إن إن": مسؤولون أمريكيون طمأنوا إسرائيل بدعمها إذا اندلعت حرب شاملة مع "حزب الله"

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى شارك في تلك الاجتماعات، أنه عند مناقشة مسألة "استفزازات حزب الله"، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن إدارة "بايدن" ستقدم لإسرائيل المساعدة الأمنية التي تحتاجها، على الرغم من أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات على الأرض في مثل هذا السيناريو.