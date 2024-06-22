"سي إن إن": مسؤولون أمريكيون طمأنوا إسرائيل بدعمها إذا اندلعت حرب شاملة مع "حزب الله"

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم "السبت"، أن مسؤولين أمريكيين طمأنوا وفدًا من كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين زاروا واشنطن هذا الأسبوع بأنه إذا اندلعت حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني؛ فإن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدّة تمامًا لدعم حليفتها.
ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى شارك في تلك الاجتماعات، أنه عند مناقشة مسألة "استفزازات حزب الله"، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن إدارة "بايدن" ستقدم لإسرائيل المساعدة الأمنية التي تحتاجها، على الرغم من أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات على الأرض في مثل هذا السيناريو.
وبيّن المسؤول أنّه جرت مناقشة عدة ملفّات؛ منها الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل، وكذلك التوترات مع إيران ووقف إطلاق النار في قطاع غزة والمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.
وجاءت المناقشات بعدما اتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" الولايات المتحدة بحجب الأسلحة والذخيرة عن بلاده؛ مما أثار توتُّرًا بين المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين.
وتفجّر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة "حزب الله" وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكانت "سي إن إن" قد نقلت في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين قولهم: "إن إسرائيل أبلغت واشنطن اعتزامها نقل عتاد من قطاع غزة إلى جبهة الشمال استعدادًا لهجوم محتمل على حزب الله".
وزار المبعوث الأمريكي "آموس هوكستين" لبنان الأسبوع الماضي، والتقى قائد الجيش "جوزيف عون"، وبحث معه التطورات على الحدود الجنوبية مع إسرائيل. وذكرت وسائل إعلام لبنانية وقتها أن "هوكستين"، "يحمل معه في جولته رسالة إسرائيلية شديدة اللهجة وأكثر خطورة من الرسائل الماضية بضرورة التفاوض ووقف إطلاق النار على الحدود، وإلا فإن التصعيد سيصبح حتميًّا".