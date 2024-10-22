حزب الله يقصف قاعدة بحيفا.. وارتفاع عدد القتلى في لبنان إلى 1552 خلال شهر

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها على مناطق مختلفة في لبنان، في وقت تطلق جماعة حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نحو 10 قذائف من لبنان باتجاه إسرائيل. وجاء في بيان المكتب الصحفي للجيش، الثلاثاء، تم إطلاق صفارات الإنذار بالقرب من بلدة نيوت مردخاي في شمال إسرائيل. "وقد تم رصد سقوط قذائف في المنطقة".