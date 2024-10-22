حزب الله يقصف قاعدة بحيفا.. وارتفاع عدد القتلى في لبنان إلى 1552 خلال شهر

أعلن حزب الله اليوم قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب حيفا بمسيرات. وقال الحزب في بيان إنه شنّ "عند الساعة 06:55 من مساء يوم الثلاثاء.. هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إلياكيم جنوب حيفا".
وفي التفاصيل، أعلن الحزب كذلك في بيانات متلاحقة الثلاثاء استهداف سبع دبابات ميركافا إسرائيلية داخل بلدات لبنانية وعبر الحدود، وأن عناصره تصدوا اليوم لطائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 فوق الأجواء اللبنانية، وأجبروها على المغادرة.
وقُتل 1552 شخصاً على الأقل في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أن كثّفت إسرائيل حملتها الجوية في البلاد في 23 سبتمبر، لا سيما على جنوبه وشرقه وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس استناداً إلى أرقام وزارة الصحة.
وأحصت وزارة الصحة اللبنانية 63 قتيلا في "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان ليوم أمس الاثنين"، من بينهم 18 شخصاً قتلوا في الغارة الإسرائيلية على محيط مستشفى الحريري "من بينهم 4 أطفال"، وفق حصيلة جديدة.
وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها على مناطق مختلفة في لبنان، في وقت تطلق جماعة حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نحو 10 قذائف من لبنان باتجاه إسرائيل. وجاء في بيان المكتب الصحفي للجيش، الثلاثاء، تم إطلاق صفارات الإنذار بالقرب من بلدة نيوت مردخاي في شمال إسرائيل. "وقد تم رصد سقوط قذائف في المنطقة".
وأفاد مراسل قناة العربية بأنه تم إطلاق صواريخ على نهاريا ومحيطها في الجليل شمال إسرائيل.
وأصيب ستة إسرائيليين بجروح خطيرة ومتوسطة اليوم الثلاثاء جراء صواريخ أطلقت من لبنان على شمال البلاد، كما ذكرت قناة 13 الإسرائيلية اليوم: "أصيب ثلاثة بجروح خطيرة وثلاثة بجروح متوسطة في منطقة كيبوتس نيوت مرخادي في الجليل الأعلى بعد القصف المنطلق من لبنان".
وأضافت أنه "تم الكشف عن حوالي 10 عمليات إطلاق من لبنان إلى منطقة نيوت مردخاي"، مؤكدة "التحقق من ضحايا جراء السقوط"، لافتة إلى أن "صفارات الإنذار سمعت أيضاً في نهاريا والجليل الغربي جراء حوالي 30 عملية إطلاق من لبنان".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته استهدفت القاعدة المركزية للقوات البحرية لـ"حزب الله" في بيروت، إضافة لاستهداف مستودعات أسلحة ومراكز قيادة تابعة للحزب.
وجاء في بيان المكتب الصحافي للجيش، اليوم الثلاثاء: "هاجم سلاح الجو الإسرائيلي مستودعات أسلحة" ومراكز قيادة لـ"حزب الله" وأهدافاً أخرى في بيروت.
وتابع البيان: "ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها في بيروت القاعدة المركزية للقوات البحرية لـ"حزب الله"، حيث توجد زوارق عسكرية سريعة ومركز تدريب". وأشار البيان إلى أن "زوارق القوات البحرية (التابعة لـ"حزب الله") كانت مخصصة لاستهداف سفن البحرية الإسرائيلية، وكذلك ضد أهداف بحرية وإستراتيجية في المياه الإقليمية الإسرائيلية".
واستهدفت غارة على محيط مدينة صور في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، وذلك بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء.
وكانت الطائرات الحربية والمسيرة الإسرائيلية، شنت صباح اليوم الثلاثاء، غارات استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارات على عيتا الشعب وبلدتي يحمر الشقيف، والخيام في جنوب لبنان، واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية المنطقة الواقعة بين السكسكية والصرفند في جنوب لبنان. وتعرضت صباح اليوم بلدتا الخيام وكفركلا الجنوبيتين لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، كما تعرضت أطراف بلدتي عيتا الشعب والقوزح صباحاً لنيران رشاشات الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية فجر الثلاثاء بلدات عيتا الشعب، ورامية، والناقورة، وعلما الشعب، وطيرحرفا، والضهيرة والبستان في جنوب لبنان، وقامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا في جنوب لبنان.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، غارة جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية بعد ساعات من الهدوء. وبالمقابل، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل. وأعلنت السلطات الصحية اللبنانية سقوط 13 قتيلاً و57 جريحاً جراء غارة على محيط مستشفى الحريري في بيروت مساء الاثنين.
وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان منطقة الحوش في جنوب لبنان بالإخلاء فوراً، مشيراً بالقول: "نحن بصدد القيام بعملية داخل منطقة الحوش جنوب لبنان".
وقال حزب الله اللبناني إنه قصف منطقة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ "نوعية"، وأطلق صواريخ على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب حيفا. كما قال حزب الله إنه قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة المخابرات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة من الصواريخ.
وسقط صاروخ في محيط قيساريا جنوب حيفا، وآخر في بني براك قرب تل أبيب، كما أطلق 5 صواريخ تجاه وسط إسرائيل، و20 صاروخاً على شمالي إسرائيل. وتم اعتراض عدد من الصواريخ فوق تل أبيب وغوش دان، كما تم اعتراض عدد من الصواريخ وسقوط أخرى في رشقة صاروخية على عكا وحيفا وضواحيهما، وكذلك سماع دوي انفجار في مستوطنة موديعين عيليت قرب القدس.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم 3 مقرات للوحدة الجوية لحزب الله في عمق لبنان، وقتل 15 عنصراً من حزب الله بغارة على جنوب لبنان. ونشر الجيش الإسرائيلي صوراً تظهر جانباً من عملياته البرية في جنوب لبنان.
وقبلها، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن صفارات الإنذار دوت في منطقة شومرون بوسط إسرائيل، مضيفاً أن التفاصيل قيد المراجعة.
وقبل ساعات قليلة، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الاثنين بُعيد ساعات على إعلان الموفد الأمريكي آموس هوكشتين من العاصمة اللبنانية أنّ بلاده تريد إنهاء النزاع بين إسرائيل وحزب الله "في أسرع وقت".
وأتت الغارات الليلية بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه قصف نحو 300 هدف لحزب الله في لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع توسيع حملته الجوية لتشمل مؤسسة القرض الحسن المالية التابعة للتنظيم الموالي لإيران.