السفير الروسي بتل أبيب: إسرائيل تتصرف بقسوة بالغة.. ولا يوجد ما يبرّر قتل المدنيين

أكّد السفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي فيكتوروف، أن ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة تثير قلقًا بالغًا، وقال إنه من المستحيل تبرير قتل المدنيين تحت أي مسمى.