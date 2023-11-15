السفير الروسي بتل أبيب: إسرائيل تتصرف بقسوة بالغة.. ولا يوجد ما يبرّر قتل المدنيين

أكّد السفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي فيكتوروف، أن ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة تثير قلقًا بالغًا، وقال إنه من المستحيل تبرير قتل المدنيين تحت أي مسمى.
وأضاف "فيكتوروف": ممارسات الجيش الإسرائيلي على الأرض تتناقض مع دعواته لسكان قطاع غزة للنزوح الآمن إلى جنوب القطاع.
وأردف وفق "روسيا اليوم": إسرائيل تتصرف بقسوة بالغة غير آبهة بالخسائر الفادحة في صفوف المدنيين.
وقال السفير الروسي لدى تل أبيب: عبور المواطنين الروس معبر رفح مهدّد بسبب الوضع الخطير هناك، كما أن احتمال اتساع النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي في المنطقة كبير جداً.
وأضاف: المساعدات التي تدخل القطاع في الوقت الراهن ضئيلة في ظل هذه الظروف الحالية، ولا تسهم في حل المشكلة الإنسانية هناك.
وتابع "فيكتوروف": الظروف في قطاع غزة كارثية ولا توجد مساعدات إنسانية كافية، ومن الضروري وقف إطلاق النار، والتعامل مع هذه المشكلة الإنسانية بجدية.