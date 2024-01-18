هجمات واتهامات وسرقة.. "جيش تحرير بلوشستان" شوكة في حلْق باكستان والصين

يعد "جيش تحرير بلوشستان" أو ما يُعرف بـ"جيش بلوشستان الوطني" منظمة انفصالية مسلحة، وتتضمن الأهداف المعلنة له تأسيس دولة بلوشية ذات سيادة، وشنّ هجمات على الجيش الباكستاني.
ذاع صيت "جيش تحرير بلوشستان" على الملأ لأول مرة في صيف 2000، بعد تبنّي المنظمة سلسلة من التفجيرات، وفي 2006 تم إعلان المنظمة إرهابية من قبل كل من الحكومتين الباكستانية والبريطانية، المعروفة آنذاك بـ"جيش بلوشستان الجمهوري".
في عام 2022 جرى اندماج كل من "جيش بلوشستان الجمهوري" و"جيش بلوشستان المتحد" تحت اسم "جيش بلوشستان الوطني"؛ للمطالبة باستقلال أكبر لإقليم بلوشستان عن باكستان، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
أغلب مقاتلي "جيش بلوشستان الوطني" من مقاتلي "جيش بلوشستان الجمهوري"، الذي كان يتكون في الغالب من مقاتلين من قبائل "بوجتي"، كما يشمل مجموعة من "حركات التحرر القومية البلوشية".
ويضم طلابًا من المناطق الحضرية في بلوشستان والفصيل المنشق من "جيش بلوشستان المتحد"، كما يضم أيضًا جماعة انفصالية مسلحة من إقليم السند المجاور تعرف باسم "جيش السندوديش الثوري".
استقلال إقليم بلوشستان عن باكستان، والمطالبة باستثمار موارد اقتصادية أكبر في المنطقة، والتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للإقليم.
واكتسب التمرد البلوشي أهمية متزايدة بعد دخول الصين على خط الاستثمار في الإقليم، حيث ترى الحركات البلوشية أن الاستثمار الصيني ليس إلا مجرد احتلال وسرقة لموارد المنطقة، ولذلك ركز "جيش بلوشستان الوطني" وغيره من الحركات البلوشية على استهداف المشاريع والعمال والمصالح الصينية في بلوشستان ومناطق أخرى.
ويروّج قادة الحركات الانفصالية البلوشية رواية مفادها أن الجيش الباكستاني "يحتل إقليم بلوشستان، ويسرق موارده الطبيعية أو يوزعها بطريقة غير عادلة"، بالإضافة إلى "التمييز، وإعطاء الوظائف والمناصب للعرقيات الأخرى التي تسكن بلوشستان، وتهميش السكان البلوش الأصليين".
وتقوم أيديولوجية "جيش بلوشستان الوطني"، وفي الغالب جميع الحركات البلوشية، على القومية الانفصالية بوجه خاص، مع الاعتقاد بأن العرقية والهوية البلوشية تسبق أي اعتبارات دينية.
ووفقًا للرواية الباكستانية، فإن حركات التمرد البلوشية تتلقى دعمًا خارجيًا، وبوجه خاص من الهند والحكومة الأفغانية السابقة.
نفذت الفصائل التي تشكل منها "جيش تحرير بلوشستان" قبل تأسيسه كثيرًا من العمليات والهجمات التفجيرية والمسلحة ضد القوات الباكستانية، واستمرت الهجمات بعد التأسيس في يناير 2022، كما نفذت هجمات خارج بلوشستان.
ويعد أبرز الهجمات التي نُفذت بمجرد تأسيس الحركة هجوم لاهور في 20 يناير 2022 الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، وهو تطور نادر حيث تركز الحركات البلوشية هجماتها في بلوشستان أو في إقليم السند المجاور.
وفي فبراير 2022 نفسه نفذت الحركة سلسلة من الهجمات في منطقتي بانجور وناوشكي، بمساعدة حركات بلوشية أخرى استهدفت فيلق الحدود الباكستانية في بلوشستان.