هجمات واتهامات وسرقة.. "جيش تحرير بلوشستان" شوكة في حلْق باكستان والصين

ذاع صيت "جيش تحرير بلوشستان" على الملأ لأول مرة في صيف 2000، بعد تبنّي المنظمة سلسلة من التفجيرات، وفي 2006 تم إعلان المنظمة إرهابية من قبل كل من الحكومتين الباكستانية والبريطانية، المعروفة آنذاك بـ"جيش بلوشستان الجمهوري".