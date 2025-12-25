مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر محلية، بأن (568) مستعمرًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، حيث أدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في مختلف أرجاء المسجد، وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال وشرطته.