مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مئات المستعمرين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر محلية، بأن (568) مستعمرًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، حيث أدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في مختلف أرجاء المسجد، وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال وشرطته.
وتأتي هذه الاقتحامات في سياق محاولات الاحتلال المتواصلة لطمس الهوية الإسلامية والتاريخية للقدس، وتنفيذ مخططاته الرامية إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.