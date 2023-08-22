خوفًا من تأزم الوضع.. "الجزائر" ترفض طلب فرنسا بفتح الأجواء للهجوم على النيجر

جاء ذلك في بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية الجزائرية، جاء فيه: تأسف الجزائر بشدة لإعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف عوض مسار الحل السياسي والتفاوضي الذي يسمح باستعادة النظام الدستوري في النيجر؛ لافتة إلى أن الجزائر تظل فعليًّا على قناعة قوية بأن هذا الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكنًا، والسبل التي يمكن أن تـؤدي الحل السلمي لم تُسلَك كلها بعد، وبأن كل فُرَصه لم تُستَنفذ بعدُ؛ خاصة وأن تاريخ المنطقة يشهد بصفة قطعية أن التدخلات العسكرية قد جلبت المزيد من المشاكل بدلًا من الحلول.