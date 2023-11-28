بحضور رئيسَي الموساد و"سي.آي.إيه".. اجتماع في قطر لبحث "صفقة موسعة" بين "إسرائيل" و"حماس"

قال مصدر لـ"رويترز"، الثلاثاء: إن مديرَي جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" يجتمعان مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة "للبناء على التقدم" المُحرَز على صعيد تمديد الهدنة المعلنة بين "إسرائيل" وحركة "حماس" لمدة 48 ساعة.
وأضاف المصدر أن مسؤولين مصريين حضروا الاجتماع في الدوحة، الذي سيتناول أيضاً المرحلة التالية من اتفاق محتمل.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الموساد وصل إلى قطر؛ لبحث صفقة تبادل واسعة تشمل الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى "حماس".
وقالت "إسرائيل": إن الهدنة قد تمتد إلى أجل غير مسمى طالما استمرت "حماس" في إطلاق سراح ما لا يقل عن 10 من الرهائن يومياً.