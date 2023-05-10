الأولى في تاريخه.. الاتحاد الأوروبي يطلق مناقصة دولية لشراء الغاز بشكل جماعي

أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أول مناقصة دولية لشراء الغاز بشكل جماعي، تغطي الطلب الإجمالي لنحو 80 شركة أوروبية؛ وذلك من أجل الحصول على أسعار أفضل لتجديد المخزون قبل شتاء 2023-2024.
وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش: "إنها خطوة تاريخية: نستفيد من الثقل الاقتصادي الجماعي للاتحاد الأوروبي لزيادة أمننا في مجال الطاقة ومكافحة أسعار الغاز المرتفعة"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وقدَّمت 77 شركة أوروبية طلباتها بحجم إجمالي يبلغ نحو 11.6 مليار متر مكعب من الغاز، بينها 2.8 مليار من الغاز الطبيعي المسال، و9.6 مليار للتسليم عبر خطوط الأنابيب، وذلك في إطار الدعوة الأولى لتقديم عروض، المتعلقة بعمليات تسليم متوقعة بين يونيو 2023 ومايو 2024.
ودعا حاليًا موردو الغاز الدوليون، باستثناء روسيا، للرد على هذا الطلب الإجمالي من خلال تقديم عروضهم بحلول 15 مايو.
وتُعد هذه الآلية جزءًا من إجراءات اتخذتها الدول السبع والعشرون العام الماضي للاستجابة لأزمة الطاقة الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز بعد الحرب الروسية-الأوكرانية، وانخفاض إمدادات الغاز الروسي بشكل كبير.