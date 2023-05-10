الأولى في تاريخه.. الاتحاد الأوروبي يطلق مناقصة دولية لشراء الغاز بشكل جماعي

وقدَّمت 77 شركة أوروبية طلباتها بحجم إجمالي يبلغ نحو 11.6 مليار متر مكعب من الغاز، بينها 2.8 مليار من الغاز الطبيعي المسال، و9.6 مليار للتسليم عبر خطوط الأنابيب، وذلك في إطار الدعوة الأولى لتقديم عروض، المتعلقة بعمليات تسليم متوقعة بين يونيو 2023 ومايو 2024.