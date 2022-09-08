الأعلى على الإطلاق وتجاوز السعر الرسمي.. مصر تقرر زيادة سعر الدولار الجمركي

واللافت في نص القرار أن سعر الدولار الجمركي المحدد به هو الأعلى على الإطلاق منذ بدء العمل به، كما أنه للمرة الثانية يصبح أعلى من سعر صرف الدولار المحدد رسميا من قبل البنك المركزي.