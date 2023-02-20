"نيويورك تايمز" تكشف خط سير رحلة "بايدن" السرّية إلى كييف: وصل على متن قطار

كما أصدر البيت الأبيض ليلة الأحد جدولًا عامًا ليوم الاثنين يظهر فيه أن "بايدن" لا يزال في واشنطن، وسيغادر في المساء إلى وارسو، في حين أنه بالفعل كان غادر بلاده.