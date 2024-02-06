وزير الخارجية اللبناني يستدعى السفير البريطاني

وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان أن كاميرون أنهى يوم 1 فبرير زيارته إلى لبنان والتي استمرت يومًا واحدًا. وهي أول زيارة رسمية له كوزير للخارجية، بعد زيارته السابقة كرئيس للوزراء في سبتمبر 2015، وزيارته الرابعة إلى الشرق الأوسط كوزير للخارجية.