حماس تقصف معبر كرم أبو سالم.. ومقتل جنديين إسرائيليين

وأفاد موقع "إسرائيل حيوم" بوقوع عدة إصابات في صفوف الإسرائيليين، ظهر الأحد، بعد سقوط قذيفة هاون على معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة في الجزء الجنوبي من القطاع الساحلي.