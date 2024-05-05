حماس تقصف معبر كرم أبو سالم.. ومقتل جنديين إسرائيليين

قُتل جنديّان إسرائيليّان، وأصيب آخرون بجروح، الأحد، بعد قصف صاروخي لحركة حماس باتجاه معبر كرم أبو سالم بغلاف قطاع غزة، فيما أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن منع مرور المساعدات الإنسانية عبر المعبر.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن ما يقدّر بنحو 10 إلى 30 صاروخًا أطلقت باتجاه معبر كرم أبو سالم بغلاف قطاع غزة، الأحد؛ ممّا أدّى إلى إصابة عدة أشخاص ومقتل جنديين.
ووفق "سكاي نيوز عربية": أكّد موقعُ "حدشوت بزمان" الإسرائيلي مقتلَ جنديّين على الأقلّ، وإصابة عدد آخر بحالة خطيرة، جرّاء سقوط "صواريخ مورتر" أطلقتها حماس على منطقة كرم أبو سالم.
وأعلنت حكومةُ تل أبيب "منعَ مرور المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم"، عقب سقوط صواريخ فيه.
وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنّ الصواريخ انطلقت من منطقة رفح المجاورة لكرم أبو سالم.
وقال مجلس إشكول الإقليمي: "تمّ إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه منطقة كرم أبو سالم، وانفجرت عدة صواريخ في منطقة مفتوحة، وهناك إصابات في الموقع".
وأفاد موقع "إسرائيل حيوم" بوقوع عدة إصابات في صفوف الإسرائيليين، ظهر الأحد، بعد سقوط قذيفة هاون على معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة في الجزء الجنوبي من القطاع الساحلي.
وعقب الهجوم أعلنت حركةُ حماس مسؤوليتَها عن الهجوم بقذائف الهاون على معبر كرم أبو سالم، وقالت: إنها استهدفت قاعدة للجيش الإسرائيلي.