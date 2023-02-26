مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار خلال جنازة بمينيسوتا الأمريكية

وتوفي أحد الضحايا في مكان الحادث في حين توفي آخر في المستشفى بعد نقله إلى هناك على متن سيارة خاصة، فيما أُصيب ثلاثة أشخاص، أحدهم رجل في حالة حرجة، وسيدتان بإصابات لا تشكل خطرًا على حياتهما.