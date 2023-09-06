رئيس الغابون الانتقالي: علي بونغو لديه حرية التنقل ويمكنه السفر إلى الخارج

أعلن الرئيس الانتقالي في الغابون، الجنرال بريس أوليغي نغيما، يوم الأربعاء في بيان بثّه التلفزيون الحكومي أنّ الرئيس المعزول علي بونغو أونديمبا "حر في التنقل" و"يمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك".