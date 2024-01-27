بعد مصادقتها على عضوية السويد في "الناتو".. أمريكا تكافئ تركيا بمقاتلات "إف- 16"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم (السبت)، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف- 16"، ومعدات ذات صلة، لتركيا، في صفقة تُقَدر بحوالى 23 مليار دولار.