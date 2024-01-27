بعد مصادقتها على عضوية السويد في "الناتو".. أمريكا تكافئ تركيا بمقاتلات "إف- 16"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم (السبت)، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف- 16"، ومعدات ذات صلة، لتركيا، في صفقة تُقَدر بحوالى 23 مليار دولار.
وبيّنت الوزارة أن شركة "لوكهيد مارتن"، التي تعتبر أكبر شركة للصناعات العسكرية على مستوى العالم، تُعَد المقاول الرئيسي للصفقة؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانبه، أوضح مسؤول أمريكي -فضّل عدم الكشف عن هويته- أن وزارة الخارجية أبلغت بشكل رسمي الكونجرس بتفاصيل الصفقة.
ومنحت الحكومة الأمريكية الضوء الأخضر لبيع طائرات "إف- 16" لتركيا، بعد أيام قليلة على مصادقة أنقرة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "الناتو".