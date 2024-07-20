"حزب الله" يعلن قصف "الجليل" بعشرات الصواريخ

أعلنت جماعة "حزب الله" في لبنان، اليوم السبت، استهداف بلدة دفنا في منطقة الجليل الغربي للمرة الأولى بعشرات الصواريخ، مع تصاعد الهجمات بين "حزب الله" وإسرائيل.
وقال الحزب في بيان: إن "هذا الاستهداف بصواريخ كاتيوشا، يأتي ردًّا على الاعتداء على المدنيين في بلدة برج الملوك"؛ بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".
من جانبه قال الجيش الإسرائيلي، إنه "رصد اليوم السبت، حوالى 30 قذيفة قادمة من لبنان نحو هضبة الجولان، وإن منظومة الدفاع الجوي اعترضت بعض القذائف وسقط الباقي في مناطق مفتوحة".
وأضاف: "تم رصد حوالى 10 قذائف قادمة من لبنان نحو الجليل الغربي، كما تم رصد حوالى 5 قذائف باتجاه الجليل الأعلى، وتم اعتراض معظمها من قِبَل منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".
وتابعت أن "خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية تعمل على إخماد العديد من الحرائق التي اندلعت في المنطقة نتيجة إطلاق الصواريخ".