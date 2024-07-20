"حزب الله" يعلن قصف "الجليل" بعشرات الصواريخ

وأضاف: "تم رصد حوالى 10 قذائف قادمة من لبنان نحو الجليل الغربي، كما تم رصد حوالى 5 قذائف باتجاه الجليل الأعلى، وتم اعتراض معظمها من قِبَل منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".