إخلاء 3 ضواحي في سياتل بعد انهيار سد جراء أمطار غزيرة.. والسلطات تُحذّر من فيضانات

ووفقًا لما أوردته "أسوشيتد برس"، جاء انهيار السد نتيجة موجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي غمرت مناطق واسعة من غرب ولاية واشنطن، ما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء لعشرات الآلاف من السكان، إضافة إلى عشرات عمليات الإنقاذ.