إخلاء 3 ضواحي في سياتل بعد انهيار سد جراء أمطار غزيرة.. والسلطات تُحذّر من فيضانات

أصدرت السلطات الأمريكية، يوم الاثنين، أوامر بالإخلاء الفوري لثلاث ضواحٍ في مدينة سياتل بولاية واشنطن، عقب انهيار سد تحت وطأة الأمطار الغزيرة التي استمرت أسبوعًا، متسببة في فيضانات واسعة.
وشمل أمر الإخلاء، الصادر عن مقاطعة كينغ، المنازل والأنشطة التجارية الواقعة شرق نهر "غرين ريفر"، في أجزاء من مدن كينت وأوبورن وتوكويلا، وسط تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بشأن فيضانات مفاجئة تهدد نحو 47 ألف شخص.
ووفقًا لما أوردته "أسوشيتد برس"، جاء انهيار السد نتيجة موجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي غمرت مناطق واسعة من غرب ولاية واشنطن، ما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء لعشرات الآلاف من السكان، إضافة إلى عشرات عمليات الإنقاذ.
وتشهد ولاية واشنطن منذ أيام اضطرابات مناخية عنيفة، أدت إلى إغلاق طرق ومرافق حيوية، فيما تتواصل جهود الطوارئ لمتابعة الموقف وتوفير المأوى للمُخلى سبيلهم.