اعتقال مرشحة للرئاسة الأميركية في مظاهرة طلابية للمناداة بوقف حرب غزة

اعتقلت الشرطة الأميركية المرشحة الرئاسية جيل ستاين، أثناء مشاركتها في احتجاج مؤيد للفلسطينيين بجامعة واشنطن، طالب بوقف الحرب على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن"، اليوم (الأحد).