اعتقال مرشحة للرئاسة الأميركية في مظاهرة طلابية للمناداة بوقف حرب غزة

اعتقلت الشرطة الأميركية المرشحة الرئاسية جيل ستاين، أثناء مشاركتها في احتجاج مؤيد للفلسطينيين بجامعة واشنطن، طالب بوقف الحرب على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن"، اليوم (الأحد).
وأوضحت جيل ستاين، المرشحة للرئاسة عن حزب الخضر، على منصة "إكس"، أن الشرطة اعتقلت أيضاً مدير حملتها جيسون كول، ونائب مدير الحملة كيلي ميريل كاير، خلال دعمهم لاحتجاج ضد علاقات الجامعة بالحرب على غزة.
من جانبه، قال المتحدث باسم حملة جيل ستاين: "لسنا على علم بأي اتهامات في هذا الوقت".
وكانت جيل ستاين حاضرة في الاحتجاج لدعم الطلاب، الذين نصبوا مخيمًا وأعلنوا أنهم لن يغادروا حتى تتخلى جامعة واشنطن عن علاقاتها بشركة بوينغ وتقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، من بين مطالب أخرى.