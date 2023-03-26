تونس.. انتشال 19 جثة لمهاجرين غير شرعيين بعد غرق قاربهم

وأكد مصدر من الحرس البحري بمحافظة المهدية، أن القارب انطلق في رحلة غير نظامية من سواحل مدينة جبنيانة التابعة لمحفظة صفاقس، وتعرض للغرق في عرض البحر على ُبعد حوالي 35 ميلاً من ميناء المهدية.