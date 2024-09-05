"بوتين" متهكما على "هاريس": ضحكتها معدية وهي الاختيار المفضل لدينا

يُذكر أن انتخابات الرئاسة الأمريكية من المقرر أن تجري في 5 نوفمبر المقبل، وكان الحزب الجمهوري قد رشح دونالد ترامب للانتخابات، كما أعلن روبرت كينيدي جونيور عن ترشحه كمستقل.