"بوتين" متهكما على "هاريس": ضحكتها معدية وهي الاختيار المفضل لدينا

سخر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" من المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية "كاميلا هاريس"، لافتا إلى أن روسيا تدعمها بعد استبعاد الرئيس الحالي جو بايدن من السباق الانتخابي.
وأضاف متهكمًا: "كنا سابقًا اخترنا الرئيس الحالي جو بايدن كمرشح مفضل، وهو الآن قام بدوره باختيار نائبته كامالا هاريس لخلافته في الترشح، لهذا فنحن أيضًا سنختارها".
وأضاف وفق "روسيا اليوم": "ضحكتها معدية، وتعطي انطباعًا بأن "كل شيء على ما يرام"، لهذا فنحن سنحول اختيارنا نحوها".
وفي وقت سابق، كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي بي إس" تقدم هاريس على منافسها الجمهوري في الانتخابات المقبلة دونالد ترامب، من حيث مستوى الدعم الشعبي.
وحثّت "هاريس" على عدم الالتفات إلى نتائج وبيانات استطلاعات الرأي، والتي بموجبها تتقدم نائبة الرئيس الأمريكي الحالي على ترامب من حيث التأييد الشعبي.
يُذكر أن انتخابات الرئاسة الأمريكية من المقرر أن تجري في 5 نوفمبر المقبل، وكان الحزب الجمهوري قد رشح دونالد ترامب للانتخابات، كما أعلن روبرت كينيدي جونيور عن ترشحه كمستقل.