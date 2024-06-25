"الحوثي" تعلن استهداف وإصابة "سفينة إسرائيلية" في بحر العرب

وفي الأشهر الأخيرة، نفذ الحوثيون هجمات عدة في البحر الأحمر وبحر العرب بالصواريخ والطائرات والزوارق المسيّرة، تستهدف السفن المتجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بها، مما أضر حركة الملاحة في المنطقة بشدة.