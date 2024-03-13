واقعةٌ لم تتكرر منذ 70 عامًا.. بايدن وترامب طرفا انتخابات الرئاسة للمرة الثانية

وكانت هذه النتيجة محددة سلفًا إلى حد بعيد، بعد أن أنهى آخر منافسي ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، حملتها الرئاسية بعد أداء ترامب المهيمن الأسبوع الماضي، عندما فاز في 14 من أصل 15 من انتخابات على مستوى الولاية.