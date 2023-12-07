اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تبدأ جولةً جديدة من أمريكا لوقف حرب غزة

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على منصة "إكس"، أن الوزراء المكلفين سوف يبدؤون زيارتهم من العاصمة واشنطن، وعدد من الدول الأخرى؛ لبلورة التحرك الدولي نحو وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة.