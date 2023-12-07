اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تبدأ جولةً جديدة من أمريكا لوقف حرب غزة

ذكرت وزارةُ الخارجية الأردنية أن اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، بدأت جولة جديدة، اليوم "الخميس"، من الولايات المتحدة، تشمل دولًا أخرى.
وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على منصة "إكس"، أن الوزراء المكلفين سوف يبدؤون زيارتهم من العاصمة واشنطن، وعدد من الدول الأخرى؛ لبلورة التحرك الدولي نحو وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة.
يذكر أن اللجنة الوزارية يرأسها وزيرُ الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وتضمّ وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.